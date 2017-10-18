Aquidauanenses brilham no Brasileiro de Canoagem e conquistam vaga para Mundial

Neste final de semana aproximadamente 60 canoístas tomaram conta das águas do Rio Bracinho, na Reserva Estação Ecológica Bracinho, em Schroeder – SC, para participar do Campeonato Brasileiro de Descida Clássica . O evento fechou o calendário de 2017 da modalidade e três aquidauanenses alcançaram classificação para o Campeonato Mundial de Canoagem Descida de 2018.



A prova exigiu muita técnica dos canoístas para desviar dos obstáculos e realizar as descidas no menor tempo possível. Devido às dificuldades, alguns canoístas não conseguiram completar o percurso e tiveram que ser resgatados pelas equipes de salvamento. Quem mostrou muita habilidade nas águas Catarinenses foi o Aquidauanense Rafael Girotto, que fez o menor tempo da prova e conseguiu o BI Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo e garantiu a sua vaga para o Mundial 2018.



Os outros atletas Aquidauanenses também se destacaram no Brasileiro mostrando que Aquidauana é a casa de grandes atletas do remo como mostra Luiza Cavallieri que conquistou o título de Campeã Brasileira na categoria Feminino, Edgar Balbuena que foi o terceiro colocado na categoria Junior (até 18 anos) além do experiente atleta Valtemir Nogueira que ficou na Quarta Colocação na Categoria Turismo. A delegação do estado do Mato Grosso do Sul contou com 17 atletas, incluindo os 4 Aquidauanenses .



A equipe do Mato Grosso do Sul ainda conseguiu sagrar-se campeã brasileira por equipe vencendo a equipe da casa por apenas 4 segundos de diferença. A equipe campeã contou com a presença do nosso Aquidauanense Rafael Girotto que junto com Daniel Hayashi de Campo Grande e Arthur Padial também de Campo Grande trouxeram mais esse título para nosso estado, a equipe mista composta por atletas do RJ e Paraná terminou a prova em terceiro lugar.



No total a competição contou com mais de 140 descidas oficiais, distribuídas entre as diferentes categorias e cujos tempos de descida foram todos contabilizados para o ranking da competição. No sábado, a primeira prova a ser disputada foi a Creek Clássica. Os canoístas desceram o rio com seus barcos plásticos a partir da Usina e percorreram cerca de um quilômetro no trajeto mais radical, composto por refluxos, pedras e fortes corredeiras em meio a Mata Atlântica totalmente preservada.



Domingo foi o dia da prova principal, que define além dos campeões da modalidade, os melhores tempos para o ranking dos atletas que participarão do Mundial da modalidade em 2018. O percurso de três quilômetros da prova Clássica foi em rio bastante técnico, estreito, com a presença de pedras e fortes corredeiras do início ao fim.



O Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Clássica foi organizado pelo Clube de Canoagem Kentucky – CANOKEN, sob supervisão do Comitê de Canoagem Descida e da Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa além do apoio da Prefeitura Municipal de Schroeder e da Associação de Municípios do Vale do Itapocu – Amvali.



Primeiros colocados por categoria:

Creek Clássico: Marcos Zanghelini “Zanga” | Jaraguá do Sul – SC

Turismo: Miguel Mulin | Santo Antonio de Pádua – RJ

Paracanoagem: Fernando Rufino de Paulo “Cowboy” | Campo Grande – MS

K1 Júnior: Pedro Avila | Aquidauana – MS

K1 Sênior: Rafael Girotto | Aquidauana – MS

K1 Master: Marcos Zanghelini “Zanga” | Jaraguá do Sul – SC

Feminino: Luiza Cavallieri | Aquidauana – MS

Head to Head: Adilson Pommerening “Pomba” | Schroeder - SC

K1 por Equipe: Arthur Padial, Rafael Girotto e Daniel Hayashi | Campo Grande – MS.

Duck Open: Marcos Zanghelini “Zanga” e Adilson Pommerening “Pomba” | Jaraguá do Sul e Schroeder – SC

Duck Misto: Wilson Volz e Luiza Cavallieri | Schroeder – SC e Aquidauana – MS.



Classificados para o Mundial de Canoagem de Descida 2018, com os melhores tempos gerais

1º Rafael Girotto 09:56:00 | Aquidauana – MS

2º Marcos Zanghelini “Zanga” 10:09:00 | Jaraguá do Sul - SC

3º Daniel Hayashi 10:43:00 | Campo Grande - MS

4º Wilson Volz 10:47:00 | Schroeder - SC