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Aquidauanenses brilham no Brasileiro de Canoagem e conquistam vaga para Mundial

Daniele Valentin

Publicado em 18/10/2017 às 09:31

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Neste final de semana aproximadamente 60 canoístas tomaram conta das águas do Rio Bracinho, na Reserva Estação Ecológica Bracinho, em Schroeder – SC, para participar do Campeonato Brasileiro de Descida Clássica . O evento fechou o calendário de 2017 da modalidade e três aquidauanenses alcançaram classificação para o Campeonato Mundial de Canoagem Descida de 2018. 
 
A prova exigiu muita técnica dos canoístas para desviar dos obstáculos e realizar as descidas no menor tempo possível. Devido às dificuldades, alguns canoístas não conseguiram completar o percurso e tiveram que ser resgatados pelas equipes de salvamento. Quem mostrou muita habilidade nas águas Catarinenses foi o Aquidauanense Rafael Girotto, que fez o menor tempo da prova e conseguiu o BI Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo e garantiu a sua vaga para o Mundial 2018.
 
Os outros atletas Aquidauanenses também se destacaram no Brasileiro mostrando que Aquidauana é a casa de grandes atletas do remo como mostra Luiza Cavallieri que conquistou o título de Campeã Brasileira na categoria Feminino, Edgar Balbuena que foi o terceiro colocado na categoria Junior (até 18 anos) além do experiente atleta Valtemir Nogueira que ficou na Quarta Colocação na Categoria Turismo. A delegação do estado do Mato Grosso do Sul contou com 17 atletas, incluindo os 4 Aquidauanenses .
 
A equipe do Mato Grosso do Sul ainda conseguiu sagrar-se campeã brasileira por equipe vencendo a equipe da casa por apenas 4 segundos de diferença. A equipe campeã contou com a presença do nosso Aquidauanense Rafael Girotto que junto com Daniel Hayashi de Campo Grande e Arthur Padial também de Campo Grande trouxeram mais esse título para nosso estado, a equipe mista composta por atletas do RJ e Paraná terminou a prova em terceiro lugar. 
 
No total a competição contou com mais de 140 descidas oficiais, distribuídas entre as diferentes categorias e cujos tempos de descida foram todos contabilizados para o ranking da competição. No sábado, a primeira prova a ser disputada foi a Creek Clássica. Os canoístas desceram o rio com seus barcos plásticos a partir da Usina e percorreram cerca de um quilômetro no trajeto mais radical, composto por refluxos, pedras e fortes corredeiras em meio a Mata Atlântica totalmente preservada. 
 
Domingo foi o dia da prova principal, que define além dos campeões da modalidade, os melhores tempos para o ranking dos atletas que participarão do Mundial da modalidade em 2018. O percurso de três quilômetros da prova Clássica foi em rio bastante técnico, estreito, com a presença de pedras e fortes corredeiras do início ao fim. 
 
O Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Clássica foi organizado pelo Clube de Canoagem Kentucky – CANOKEN, sob supervisão do Comitê de Canoagem Descida e da Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa além do apoio da Prefeitura Municipal de Schroeder e da Associação de Municípios do Vale do Itapocu – Amvali.
 
Primeiros colocados por categoria:
Creek Clássico: Marcos Zanghelini “Zanga” | Jaraguá do Sul – SC
Turismo: Miguel Mulin | Santo Antonio de Pádua – RJ
Paracanoagem: Fernando Rufino de Paulo “Cowboy” | Campo Grande – MS
K1 Júnior: Pedro Avila | Aquidauana – MS
K1 Sênior: Rafael Girotto | Aquidauana – MS
K1 Master: Marcos Zanghelini “Zanga” | Jaraguá do Sul – SC
Feminino: Luiza Cavallieri | Aquidauana – MS
Head to Head: Adilson Pommerening “Pomba” | Schroeder - SC
K1 por Equipe: Arthur Padial, Rafael Girotto e Daniel Hayashi | Campo Grande – MS.
Duck Open: Marcos Zanghelini “Zanga” e Adilson Pommerening “Pomba” | Jaraguá do Sul e Schroeder – SC
Duck Misto: Wilson Volz e Luiza Cavallieri | Schroeder – SC e Aquidauana – MS.
 
Classificados para o Mundial de Canoagem de Descida 2018, com os melhores tempos gerais
1º Rafael Girotto 09:56:00 | Aquidauana – MS
2º Marcos Zanghelini “Zanga” 10:09:00 | Jaraguá do Sul - SC
3º Daniel Hayashi 10:43:00 | Campo Grande - MS
4º Wilson Volz 10:47:00 | Schroeder - SC

 

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