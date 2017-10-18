Assustadas com máquinário da prefeitura, abelhas atacam pedestres

Aquidauana
Pedestres foram atacados por abelhas em frente ao Fórum de Aquidauana nesta quarta-feira. A colmeia que estava localizada em um terreno baldio nas proximidades se assustou com o maquinário da prefeitura que fazia a limpeza do local.
As abelhas passaram a atacar pedestres, sendo necessária intervenção do Corpo de Bombeiros. No local, os militares jogaram água com sabão para contê-las e em seguida incineraram a colmeia.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS