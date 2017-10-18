Assustadas com máquinário da prefeitura, abelhas atacam pedestres

Pedestres foram atacados por abelhas em frente ao Fórum de Aquidauana nesta quarta-feira. A colmeia que estava localizada em um terreno baldio nas proximidades se assustou com o maquinário da prefeitura que fazia a limpeza do local.



As abelhas passaram a atacar pedestres, sendo necessária intervenção do Corpo de Bombeiros. No local, os militares jogaram água com sabão para contê-las e em seguida incineraram a colmeia.