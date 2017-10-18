O Pantaneiro errou em reportagem sobre retirada de ambulantes

ERRATA
O Jornal O Pantaneiro, impresso na cidade de Aquidauana há mais de 52 anos e no formato online há 13 anos, não tem a missão de difamar ou promover informações inverídicas de qualquer assunto.
A matéria “Promotora dá prazo de 24h para retirada de ambulantes do Centro de Aquidauana” permaneceu errada das 9h às 19h de ontem, terça-feira (16). Diferentemente do publicado, o único procedimento instaurado pela Vara diz respeito a averiguação de eventual omissão da prefeitura quanto ao cumprimento do Código de Posturas do município.
Por respeito ao trabalho da promotoria e por meio de notificação, a matéria e a charge publicadas, nesta terça-feira, foram retiradas do ar.
Uma nova matéria foi produzida e intitulada “Promotora nega notificação a vendedores ambulantes e diz que apura outras irregularidades”.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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