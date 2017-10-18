O Pantaneiro errou em reportagem sobre retirada de ambulantes

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A matéria “Promotora dá prazo de 24h para retirada de ambulantes do Centro de Aquidauana” permaneceu errada das 9h às 19h de ontem, terça-feira (16). Diferentemente do publicado, o único procedimento instaurado pela Vara diz respeito a averiguação de eventual omissão da prefeitura quanto ao cumprimento do Código de Posturas do município.

Por respeito ao trabalho da promotoria e por meio de notificação, a matéria e a charge publicadas, nesta terça-feira, foram retiradas do ar.

Uma nova matéria foi produzida e intitulada “Promotora nega notificação a vendedores ambulantes e diz que apura outras irregularidades”.

Leia a matéria correta.