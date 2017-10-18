Vice-governadora entrega aparelhos de saúde nesta quinta-feira em Aquidauana

A vice-governadora de Mato Grosso do Sul Rose Modesto (PSDB) cumpre agenda em Aquidauana nesta quinta-feira (19) e participa da entrega de equipamentos e aparelhos para atender a saúde pública.

A agenda com início pela manhã e encerramento à tarde será acompanhada pelo prefeito Odilon Ribeiro Aquidauana.

A partir das 8h30 haverá a entrega de um aparelho mamógrafo e de cadeiras de rodas no CEM (Centro de Especialidades Médicas). Ainda no período da manhã, por volta das 10h, a vice-governadora visita o Hospital Regional Dr.Estácio Muniz.

No período da tarde, a partir das 14h haverá entrega de cadeiras de rodas no Asilo São Francisco e às 15h equipamentos serão entregues no hospital Funrural.