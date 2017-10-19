Analisador bioquímico acelera diagnóstico pelo SUS

A vice-governadora Rose Modesto participou na tarde desta quinta-feira, em Aquidauana, da entrega de um analisador bioquímico semiautomático modelo Bio 200, ao Hospital Funrural. O equipamento foi adquirido por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Ângelo Guerreiro, hoje prefeito de Três Lagoas, e promete dar autonomia ao hospital para diagnósticos de pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



De acordo com Eduardo de Moraes, secretário municipal de saúde, o Bio 200 amplia a capacidade de atendimento, principalmente porque poupa gastos do Funrural que, para realizar exames de colesterol, diabetes, entre outros, pagava para laboratório particular. "Agora, uma equipe própria do hospital irá operar o equipamento, fazendo tudo no local, com mais agilidade e segurança para a população de Aquidauana e região", disse Moraes.



A vice-governador, que mais cedo entregou um mamógrafo e cadeiras de rodas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), falou da importância dos investimentos para a cidade. "Vamos salvar a vida de muita gente, principalmente das mulheres que terão diagnóstico precoce de câncer de mama", disse. "Só temos a agradecer ao Governo do Estado que prometeu atender nossas reivindicações", emendou Eulálio Barbosa, diretor do Funrural.