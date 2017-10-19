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Outubro Rosa

Entrega de mamógrafo deve zerar filas de exames de câncer em Aquidauana e região

Prefeito Odilon Ribeiro e deputados estaduais Beto Pereira e Felipe Orro pontuaram a importância do diagnóstico precoce

Daniele Valentin

Publicado em 19/10/2017 às 12:30

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Neste mês de campanha Outubro Rosa - que conscientiza e alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama -, Aquidauana e toda a região pantaneira recebe do Governo do Estado equipamentos e aparelhos para atender a saúde pública, principalmente para exames de mamografias que podem detectar o câncer de mama.

A vice-governadora de Mato Grosso do Sul Rose Modesto (PSDB) representa o governo na agenda no município e na manhã, desta quinta-feira (19) entregou um mamógrafo e cadeiras de rodas no CEM (Centro de Especialidades Médicas).

Durante a entrega do mamógrafo, o deputado estadual Beto Pereira ressaltou que equipamento de mamografia chega no momento certo à Aquidauana.  “A população de Anastácio, Nioaque, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e toda a região Pantaneira, que se agasalha nos atendimentos em Aquidauana está sendo contempla. Essa é a regionalização da saúde. Outubro Rosa o mês que a gente para e pensa na importância da prevenção do câncer e a entrega desse equipamento faz com o que o diagnóstico seja antecipado, pois agora está próximo de casa”, frisou.

O deputado estadual Felipe Orro relembrou que há dez anos o CEM era inaugurado.  “Há dez anos estávamos inaugurando o CEM, para atender Aquidauana, Anastácio, Nioaque, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e toda a região Pantaneira. E hoje, esse investimento do governo, mesmo diante de toda a dificuldade, vai ajudar muita gente”, pontuou.

O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) agradeceu o recebimento do aparelho e aproveitou o momento para elogiar o trabalho do secretário municipal de saúde, que “tem tirado leite de pedra”, da subsecretaria da mulher, no combate à violência doméstica e ao funcionários da unidade.

“O diagnóstico cedo dessa doença salva vidas. E esse equipamento é moderníssimo e ganhamos de presente do governo. Nos sentimos felizes e Aquidauana precisa de mais ajuda, mas hoje só temos muitas boas notícias para entregar a população. Gostaria de agradecer o trabalho do secretário de saúde, pois a saúde pública custa muito dinheiro e as vezes não conseguimos agradar a todos [...] mas vamos trabalhar mais, pois o nosso povo é quem paga a conta e é a quem devemos todo o e respeito. Agradecer também, a subsecretaria da mulher, neste outubro rosa, que junto com a minha esposa e equipe de assistência social tem feito um trabalho especial no combate à violência contra a mulher”, finalizou.

A vice-governadora pontou que em novembro, a prefeitura deverá manter parceria com o governo para o Novembro Azul. “Assim como foi o outubro rosa, em novembro a prefeitura de Aquidauana em parceria com o Governo do Estado também estará cuidando da saúde dos homens, deixando profissionais a disposição para podermos zelar da saúde da população dessa região”, pontou Riose.

Ainda no período da manhã, a vice-governadora visita o Hospital Regional Dr.Estácio Muniz e à tarde, a partir das 14h entrega cadeiras de rodas no Asilo São Francisco e outros equipamentos no hospital Funrural.

Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta campanha acontece com mais intensidade no mês de outubro, pois seu símbolo é um laço rosa.

No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002. A publicidade adotou o tom de rosa como motivador de campanhas no período, e ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante este mês.

Novembro Azul

Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamado Movember, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado a 17 de novembro. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e obteve ampla divulgação. 

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