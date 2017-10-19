Parcela de R$ 500 mil do Governo Federal deve reativar obras no assentamento do Indaiá

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro anunciou nesta quinta-feira (19), durante agenda da vice-governadora de Mato Grosso do Sul Rose Modesto (PSDB), o recebimento de um empenho de R$ 500 mil do Governo Federal para a reativação da obra de uma rede de abastecimento de água do assentamento Indaiá I, II, III e IV. O contrato para a instalação da rede foi assinado em outubro de 2014, mas a obra está parada.

“Recebi ontem um empenho de uma parcela de R$ 500 mil, para a tão sonhada comunidade do Indaiá. Mais de 200 famílias vão receber a reiniciação da obra que estava parada. E vamos buscar a outra parcela para não ser mais paralisada. Minha contrapartida já estava depositada há mais de 3 meses e empenhou a gente já se alegra”, disse.

O benefício assinado em 2014 é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que levará água potável para o consumo de 251 famílias do assentamento. Um investimento de mais de R$ 2,7 milhões.

Entrega de equipamentos

Neste mês de campanha Outubro Rosa - que conscientiza e alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama -, Aquidauana e toda a região pantaneira recebe do Governo do Estado equipamentos e aparelhos para atender a saúde pública, principalmente para exames de mamografias que podem detectar o câncer de mama.

A vice-governadora de Mato Grosso do Sul Rose Modesto (PSDB) representou o governo na agenda no município e na manhã, desta quinta-feira (19) entregou um mamógrafo e cadeiras de rodas no CEM (Centro de Especialidades Médicas).

Ainda no período da manhã, a vice-governadora visita o Hospital Regional Dr.Estácio Muniz e à tarde, a partir das 14h entrega cadeiras de rodas no Asilo São Francisco e outros equipamentos no hospital Funrural.