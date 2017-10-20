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Cultura

Aquidauana é o novo lar de escultor que ganhou o mundo com arte em madeira

Artista premiado, José Avitor de Lima tem esculturas como bustos e animais enviadas para a Itália, Espanha, Alemanha e Estados Unidos

Renan Nucci

Publicado em 20/10/2017 às 17:53

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Dono de talento único para transformar madeira em obras de arte, José Avitor de Lima, de 68 anos, escolheu Aquidauana como novo lar. Nascido no Rio Grande do Norte, mas mineiro de registro, morou por 25 anos em Miranda, passou um tempo em Goiás e voltou para Mato Grosso do Sul para facilitar acesso ao tratamento médico da esposa. Atualmente sobrevive da venda de móveis e outros trabalhos de marcenaria que se parecem mais com esculturas, dada a precisão dos detalhes.


O talento, explica, veio à tona quando tinha apenas dez anos, brincando com madeira na marcenaria de amigos do pai. O que parecia no início ser apenas passatempo, resultou em reconhecimento internacional e trabalhos premiados. "Participei do Salão de Arte Contemporânea de MS em 2010, oportunidade em que minha escultura, um trabalho sobre a viola pantaneira, foi vencedor  e hoje encontra-se no Marco de Campo Grande", disse.


Apesar do pouco tempo em Aquidauana, cerca de um ano, já conquistou seu espaço e fez amigos que lhe ajudam fornecendo madeira. "Gosto muito daqui, vim por causa do tratamento da minha esposa. Sobreviver da arte sempre foi difícil, motivo pelo qual tenho me concentrado mais nos trabalhos com marcenaria", disse.


José tem esculturas como bustos e animais enviadas para a Itália, Espanha, Alemanha e Estados Unidos, mas o trabalho que mais lhe rendeu, garante, foi um projeto que fez durante cinco anos no município de Alto Paraíso de Goiás (GO), com escultura em granito, antes de voltar para Mato Grosso do Sul. "Me rendeu algo em torno de R$ 68 mil reais", disse. Interessados em conhecer mais sobre o trabalho, podem encontrar o escultur na Rua Solevante (S/N), Bairro Guanandy.

 

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