Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 12 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*VAGAS LOCAIS ( AQUIDAUANA / ANASTÁCIO ) :

AUXILIAR DE COZINHA

CHAPISTA DE LANCHONETE

COBRADOR EXTERNO

JARDINEIRO

MECÂNICO DE CAMINHÃO (DE MOLAS)

VENDEDOR PORTA A PORTA

*VAGAS REGIONAIS ( RURAL / OUTRAS CIDADES ) :

AUXILIAR DE COZINHA

COPEIRO

GARÇOM

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

TRATORISTA

VENDEDOR PRACISTA

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.