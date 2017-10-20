Fotógrafo Daniel de Granville revela amor por pantanal aquidauanense

Um dos maiores nomes da fotografia de natureza do país realizou palestra em Aquidauana nesta quinta-feira (19) e durante entrevista ao Jornal O Pantaneiro revelou amor pelo cenário da região. A apresentação gratuita ocorreu no auditório da Escola Cejar e detalhou temas como a comunicação visual na área de ecoturismo e fotografia de natureza, além da valorização da profissão de fotógrafo.

Sul-mato-grossense de coração, o paulista mora em Bonito há 20 anos e desenvolveu a empresa Photo In Natura, que oferece serviços e produtos voltados à natureza.

“A Photo In Natura é uma empresa que nasceu em Bonito e nosso trabalho é ligado basicamente a natureza seja organizando expedições para fotógrafos internacionais, organizando cursos e oficinas para brasileiros iniciantes, ou prestando serviços fotográficos na região de Bonito, Pantanal e até hotéis. Além disso, temos uma linha de produtos voltadas para a natureza, ou seja, são quatro linhas de produtos e serviços, associados a fotografia de natureza”, explicou.

Daniel de Granville ficou conhecido nacionalmente por registrar a biodiversidade da fauna e flora da região de Bonito. Apesar de ter escolhido o local para morar e trabalhar, a região pantaneira de Aquidauana é a mais visitada pelo fotógrafo.

“Uma das partes do pantanal que eu mais costumo ir, é a região de Aquidauana. Eu tenho muitas fotos publicadas que foram feitas na região de Aquidauana”, disse.

Foto preferida

Recentemente vencedor da 1ª Edição do Concurso Nacional da AFNatura (Associação dos Fotógrafos de Natureza), o fotógrafo revela que a foto ganhadora da competição é, atualmente, a sua preferida.

“Para o fotografo a foto mais bonita "sempre pode ser a próxima", mas até o momento, a foto subaquática de uma ariranha é que eu mais gosto, porque é um animal que muitos têm medo, mas a ariranha é um animal muito curioso e tive uma experiência nada agressiva”, explicou.

Assista a entrevista: