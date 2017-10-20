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Fotógrafo Daniel de Granville revela amor por pantanal aquidauanense

O especialista em fotos da natureza escolheu Mato Grosso do Sul para viver há 20 anos

Daniele Valentin

Publicado em 20/10/2017 às 19:01

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(Foto: Daniel De Granville) Ela foi considerada pelo júri a melhor fotografia entre as 4.400 inscritas.
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Crédito do vídeo: DValentim

Um dos maiores nomes da fotografia de natureza do país realizou palestra em Aquidauana nesta quinta-feira (19) e durante entrevista ao Jornal O Pantaneiro revelou amor pelo cenário da região. A apresentação gratuita ocorreu no auditório da Escola Cejar e detalhou temas como a comunicação visual na área de ecoturismo e fotografia de natureza, além da valorização da profissão de fotógrafo.

Sul-mato-grossense de coração, o paulista mora em Bonito há 20 anos e desenvolveu a empresa Photo In Natura, que oferece serviços e produtos voltados à natureza.

“A Photo In Natura é uma empresa que nasceu em Bonito e nosso trabalho é ligado basicamente a natureza seja organizando expedições para fotógrafos internacionais, organizando cursos e oficinas para brasileiros iniciantes, ou prestando serviços fotográficos na região de Bonito, Pantanal e até hotéis. Além disso, temos uma linha de produtos voltadas para a natureza, ou seja, são quatro linhas de produtos e serviços, associados a fotografia de natureza”, explicou.

Daniel de Granville ficou conhecido nacionalmente por registrar a biodiversidade da fauna e flora da região de Bonito. Apesar de ter escolhido o local para morar e trabalhar, a região pantaneira de Aquidauana é a mais visitada pelo fotógrafo.

“Uma das partes do pantanal que eu mais costumo ir, é a região de Aquidauana. Eu tenho muitas fotos publicadas que foram feitas na região de Aquidauana”, disse.

Foto preferida

Ela foi considerada pelo júri a melhor fotografia entre as 4.400 inscritasRecentemente vencedor da 1ª Edição do Concurso Nacional da AFNatura (Associação dos Fotógrafos de Natureza), o fotógrafo revela que a foto ganhadora da competição é, atualmente, a sua preferida.

“Para o fotografo a foto mais bonita "sempre pode ser a próxima", mas até o momento, a foto subaquática de uma ariranha é que eu mais gosto, porque é um animal que muitos têm medo, mas a ariranha é um animal muito curioso e tive uma experiência nada agressiva”, explicou.

Assista a entrevista:

 

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