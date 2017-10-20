Jovem tem celular furtado de dentro da bolsa em academia

Aquidauana
Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil depois de ter o celular furtado de dentro da bolsa enquanto malhava em uma academia do Centro de Aquidauana, nesta quinta-feira (19).
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima chegou na academia e colocou o celular na bolsa, mas ao retornar para olhar o celular, o objeto já não estava mais na bolsa.
Em seguida fez uma ligação, mas o aparelho da marca Samsung modelo J3, dourado, já estava desligado. O caso foi registrado como furto.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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