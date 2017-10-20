Moradores são flagrados despejando lixo irregular

Apesar das denúncias, moradores continuam a despejar lixo de forma irregular em um terreno na Rua Coronel Nelson Felício, quase esquina com a Rua Sete de Setembro, em Aquidauana. Nesta sexta-feira, a equipe do O Pantaneiro flagrou dois homens no local. Um despejava lixo de uma camionete e outro de uma carroça.



Tal atitude representa risco aos moradores da região, pois o acúmulo de sujeira atrai animais peçonhentos e transmissores de doenças. A prefeitura havia feito a limpeza na região, e deverá retornar o quanto antes para novo trabalho, tendo em vista que alguns aquidauanenses continuam desrespeitando o bom senso.