Moradores são flagrados despejando lixo irregular

Aquidauana
Terreno que fica na Rua Coronel Nelson Felício, quase esquina com a Sete de Setembro, foi transformado em lixão clandestino
Apesar das denúncias, moradores continuam a despejar lixo de forma irregular em um terreno na Rua Coronel Nelson Felício, quase esquina com a Rua Sete de Setembro, em Aquidauana. Nesta sexta-feira, a equipe do O Pantaneiro flagrou dois homens no local. Um despejava lixo de uma camionete e outro de uma carroça.
Tal atitude representa risco aos moradores da região, pois o acúmulo de sujeira atrai animais peçonhentos e transmissores de doenças. A prefeitura havia feito a limpeza na região, e deverá retornar o quanto antes para novo trabalho, tendo em vista que alguns aquidauanenses continuam desrespeitando o bom senso.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS