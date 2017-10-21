Mãe deixa filha de 6 anos sozinha em casa para ir beber em bar

Aquidauana
PMs descobriram caso quando tentavam prender irmão
O abandono de uma menina de apenas seis anos foi descoberto quando policiais militares tentavam prender o tio da criança, de 23 anos. A mãe de 31 anos deixou a filha sozinha na madrugada deste sábado (21), para beber em um bar, no Bairro Nova Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta da meia noite para atender a ocorrência de uma briga em um bar onde uma pessoa estaria armada com uma faca.
No local, os militares encontraram o tio da menina e o revistaram, como nada foi encontrado, o jovem teria iniciado xingamentos e desacato aos policiais que deram voz de prisão a ele. Momento em que, o jovem tentou fugir sendo alcançado pelos militares.
A irmã do rapaz estava em no bar ingerindo bebidas alcóolicas e tentou agredir os policiais para que seu irmão não fosse preso, neste momento foi descoberto que ela teria deixado a filha, de seis anos, sozinha em casa para ir ao bar.
O avô da menina foi localizado e a criança deixada sob seus cuidados. Os irmãos foram levados para a delegacia de polícia e autuados por desacato, resistência e abandono de incapaz.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS