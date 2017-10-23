Com uma bicicleta e caixa de som, Israel tira o sustento de quatro filhos em Aquidauana

Com uma caixa de som na garupa da bicicleta, Israel Ferreira Vieira, de 45 anos, tira o sustento da família. Ao longo do dia ele percorre as principais vias de Aquidauana, divulgando propagandas ao estilo "bike de som". Casado e pai de quatro filhos, vê na atividade um meio obtenção de renda, juntamente com a entrega de panfletos e a venda de pães caseiros.



Israel conta que a ideia começou na igreja. O grupo costumava contratar serviços de carro de som, mas os resultados nunca eram o esperado. Deste modo, ele e amigos da comunidade decidiram comprar uma caixa de som portátil e colocá-la na bicicleta. Assim, poderia fazer a divulgação dos eventos religiosos por contra própria, como achasse melhor.

Desde então se passaram oito meses e ele começou a receber propostas para divulgar empresas. "Esses dias eu peguei mais quatro firmas para fazer. São empresas que estão abrindo agora e querem divulgação. Uma pessoa chegou a me parar na rua para perguntar os preços e acabamos fechando negócio", explicou.



O homem se mostra bastante entusiasmado com o trabalho e garante estar gostando do que faz. "As pessoas elogiam minha vontade de trabalhar, atravessando a cidade em cima de uma bicicleta. Daí um vai falando para o outro até que chega uma boa indicação", pontuou. O valor que ele arrecada é dividido meio a meio com a igreja. Interessados em contratá-lo devem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9655 - 6881.