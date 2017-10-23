Fazendeiro de Aquidauana está na 'nova lista suja do trabalho escravo'

Dois em MS
Na última edição, apenas uma empresa de MS constava na lista suja, a Fazenda Santo Antônio, em Dourados. Ela voltou a aparecer na nova lista, mas agora ao lado da Fazenda São Luís, em Aquidauana.
Dois empregadores de Mato Grosso do Sul estão na ‘lista suja’ de empregadores que foram atuados por manterem funcionários em condições consideradas análogas à escravidão. As empresas locais listadas ficam em Dourados e Aquidauana. A lista do Ministério do Trabalho foi divulgada com exclusividade pelo programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (22).
A semana foi marcada por mais uma polêmica no governo federal. Uma portaria alterou as regras do que é considerado trabalho escravo no país, decisão que provocou uma série de críticas. O Brasil é considerado referência mundial no combate à escravidão moderna. Mas, depois das novas diretrizes, isso pode mudar. A mudança foi condenada pela Organização das Nações Unidas.
Conforme a publicação, a Organização Internacional do Trabalho disse que a medida pode interromper a trajetória de sucesso que tornou o Brasil modelo no combate ao trabalho escravo no mundo. O Ministério Público Federal quer a revogação da portaria. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entregou ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ofício onde fala em "retrocesso nas garantias básicas da dignidade humana".
As novas regras também restringiram o acesso à chamada ‘lista suja’, o cadastro de empregadores autuados por escravizar trabalhadores. Agora, a lista suja só será divulgada por determinação expressa do ministro do Trabalho. Ao todo, são 132 empresas registradas na lista, a maior parte delas ligadas a atividades rurais.
Dourados e Aquidauana
Na última edição lançada, apenas uma empresa de Mato Grosso do Sul constava na lista suja, a Fazenda Santo Antônio, em Dourados. Ela voltou a aparecer nesta nova lista, mas agora ao lado da Fazenda São Luís, em Aquidauana.
Consta como empregador na Santo Antônio a empresa Prestadora de Serviços e Comércio de Madeiras Benites, em caso envolvendo quatro trabalhadores, enquanto que na fazenda São Luís, o empregador é Edvaldo Zagatto e o caso envolve seis empregados.
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