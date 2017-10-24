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Aquidauanense Matheus Godoy sobe mais uma vez ao pódio em competição na Coréia do Sul

Atualmente, lutador mora nos Emirados Árabes, onde dá aulas de jiu-jitsu e enfrenta a saudade da família

Daniele Valentin

Publicado em 24/10/2017 às 09:45

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Divulgação/Spyder BJJ Invitational
Divulgação/Spyder BJJ Invitational
Divulgação/Spyder BJJ Invitational
Divulgação/Spyder BJJ Invitational

Morando nos Emirados Árabes, o aquidauanense Matheus Godoy, de 23 anos, prova mais uma vez que o mundo é pouco para ele. Enfrentando a saudade da família, da filha e até dos rios sul-mato-grossenses, o vice-campeão mundial de jiu-jitsu subiu ao pódio como campeão de sua categoria, na final da Spyder BJJ Invitational, na cidade de Seoul, na Coreia do Sul.

O Spyder Invitational é um evento organizado pela Spyder, empresa da Coreia do Sul e patrocinadora do lutador. Matheus, que é da equipe Alliance, explica que o evento recebe convidados de vários países e compõe uma chave eliminatória. Em abril, na mesma cidade, o vice-campeão mundial participou das quartas de final e agora da competição final, que ocorreu no último fim de semana. “Fui campeão na categoria +76, fiz a semifinal e final e finalizei as duas lutas”, disse.

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Residindo nos Emirados Árabes, o atleta dá aulas de jiu jitsu em uma escola participante de um projeto do sheik do país. Vivendo em uma cultura totalmente diferente, principalmente da encontrada na região pantaneira, Matheus diz que ainda sente falta dos rios do Estado e, claro, da família que ainda mora em Aquidauana. "Acho que a maior dificuldade é ficar sem nenhum rio por perto (risos). Mas ficar longe da familia, filha... Isso é muito ruim", disse.

O jovem deixou a cidade de Aquidauana aos 18 anos, quando passou a residir e treinar na capital do Estado e depois Brasil afora.

Em muitos anos de treino pesado, Matheus já acumula diversos títulos, como o de vice-campeão mundial de jiu jitsu 2016, campeão Sul-Brasileiro, vice-campeão Brasileiro Sem Kimono (NO-Gi), vice-campeão Sul-Americano e diversas vezes medalhando nos abertos internacionais (Brasilia Open, Rio Open), todos pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu) / IBJJF (International Brazilian Jiu-Jítsu Federation), campeão no Indoor Black Belt 2017 e no Spyder BJJ Invitational. Ele também foi oito vezes campeão sul-matogrossense em todas as federações.

 

 

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