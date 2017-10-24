Aquidauanense Matheus Godoy sobe mais uma vez ao pódio em competição na Coréia do Sul

Morando nos Emirados Árabes, o aquidauanense Matheus Godoy, de 23 anos, prova mais uma vez que o mundo é pouco para ele. Enfrentando a saudade da família, da filha e até dos rios sul-mato-grossenses, o vice-campeão mundial de jiu-jitsu subiu ao pódio como campeão de sua categoria, na final da Spyder BJJ Invitational, na cidade de Seoul, na Coreia do Sul.

O Spyder Invitational é um evento organizado pela Spyder, empresa da Coreia do Sul e patrocinadora do lutador. Matheus, que é da equipe Alliance, explica que o evento recebe convidados de vários países e compõe uma chave eliminatória. Em abril, na mesma cidade, o vice-campeão mundial participou das quartas de final e agora da competição final, que ocorreu no último fim de semana. “Fui campeão na categoria +76, fiz a semifinal e final e finalizei as duas lutas”, disse.