Bailarina de Aquidauana vence batalha de fotos no Facebook

A bailarina Jeovanna Romero de Araújo, de Aquidauana, venceu uma “batalha de bailarinas” no Facebook, em que a sua foto foi escolhida como a melhor da competição. Porém, diferente de todos os desafios de fotografia, ganhava a batalha quem tivesse o menor números de reações na rede social.

Foi a mãe de Jeovanna quem viu a batalha na fan page “I love ballet", chamando bailarinas a enviarem fotos. Seis fotografias seriam selecionadas e para a surpresa da família, Jeovanna foi uma delas.

Imediatamente, Jeovanna e seu pais iniciaram uma campanha na rede social para mobilizar amigos a votarem nas concorrentes, afinal as mais votadas eram eliminadas.

“Para ganhar o desafio, ela deveria ser a menos votada e não foi fácil ser a menos votada. Acompanhando de perto, víamos a cada dia uma sendo eliminada e no final, ela acabou vencendo”, disse a mãe Christienne Romero.

Jeovanna se dedica ao sonho de ser bailarina desde os 5 anos e a cada curso conquista olhares pelo seu talento. A última participação ocorreu no mês junho de 2017, na 4ª Mostra de dança Clássica e Danças Populares - Onça Pintada em Campo Grande, pela academia Studio Mayara Martins.

No evento conseguiram o primeiro lugar em grupo com a coreografia "Solstício de Verão". Na Mostra de dança, Jeovanna também se apresentou com o solo "Perambulando", sendo contemplada com uma bolsa de estudos para os Cursos de Aperfeiçoamentos Ballet Vera Bublitz em Porto Alegre/RS.