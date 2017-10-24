Moradores da Vila Eliane reclamam de afundamento em asfalto após 1 dia de chuva

Aquidauana
Segundo equipes de manutenção, via pode ter cedido após manilha quebrar
Antes de buraco se formar, moradores da Vila Eliane usaram as redes sociais para denunciar que parte do asfalto da Rua Felipe Orro passou a ceder após um dia chuva, em Aquidauana. Equipe da Prefeitura Municipal, que presta serviços de manutenção, informou que uma manilha quebrada pode ser a causa do afundamento.
A publicação de um morador, que teve a identidade preservada, cobrou fiscalização por parte dos engenheiros da prefeitura e pediu reparos antes de um possível acidente.
Conforme apurado pela reportagem, uma manilha localizada abaixo da massa asfáltica quebrou e o peso de veículos que passam pelo via fez com que a área cedesse. Um engenheiro da obra e o secretário de planejamento Ronaldo Angelo foram até o local.
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