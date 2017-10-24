Moradores da Vila Eliane reclamam de afundamento em asfalto após 1 dia de chuva

Antes de buraco se formar, moradores da Vila Eliane usaram as redes sociais para denunciar que parte do asfalto da Rua Felipe Orro passou a ceder após um dia chuva, em Aquidauana. Equipe da Prefeitura Municipal, que presta serviços de manutenção, informou que uma manilha quebrada pode ser a causa do afundamento.

A publicação de um morador, que teve a identidade preservada, cobrou fiscalização por parte dos engenheiros da prefeitura e pediu reparos antes de um possível acidente.

Conforme apurado pela reportagem, uma manilha localizada abaixo da massa asfáltica quebrou e o peso de veículos que passam pelo via fez com que a área cedesse. Um engenheiro da obra e o secretário de planejamento Ronaldo Angelo foram até o local.

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