Em 'Dia D', prefeitura mobiliza comunidade e servidores contra a dengue

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu hoje o “Dia D”, uma grande ação de mobilização na cidade para conscientizar a população no combater o Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue.



Logo cedo, às 7 horas, um mutirão de servidores das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e da Patrulha Mirim deram início a uma caminhada pelas ruas da cidade panfletando de casa em casa e nos comércios, alertando e orientando a comunidade sobre os perigos da dengue e o combate ao mosquito, antes do verão, período do ano em que o volume de chuvas é maior e o Aedes Aegypti se reproduz com maior facilidade.



Além dos servidores, também participaram da mobilização nas ruas da cidade, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza Garcia, os secretários municipais Eduardo Moraes (Saúde), Euclides Nogueira Júnior (Administração) e Marcos Chaves (Assistência Social), policiais militares, assessores municipais e monitores do SCFV.



Durante a mobilização, a comunidade também foi alertada de que o mosquito Aedes Aegypti não transmite somente a dengue, mas a zika, chikungunya. “Sozinha a prefeitura não consegue combater os focos do mosquito. Fazemos essas campanhas e mobilizações na cidade para despertar e alertar a comunidade, pedir a ajuda de cada cidadão na eliminação de criadouros do mosquito”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Moraes lembrou ainda que a luta contra a dengue é diária e a prefeitura conta com a atitude de cada morador para manter seu quintal limpo e livre de criadouros.



“Nós estamos estimulando a comunidade para também lutar contra a dengue. Com a parceria da Secretaria de Obras e do Exército, desde o inicio do ano a cidade vem passando por mutirões de limpeza. Dentro das casas, nos quintais, a responsabilidade de manter limpo e eliminar os focos do mosquito é do morador. Nós precisamos estar unidos para vencer essa batalha e evitar que a nossa cidade tenha outros surtos e epidemias de dengue”, explicou o secretário de saúde.



Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) há risco de epidemia de dengue no próximo verão, pois a tendência é de aumento dos casos da forma mais grave da doença, ou seja, a dengue hemorrágica, que pode levar a morte. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 80 milhões de pessoas se infectem anualmente em todo o mundo, causando aproximadamente 500 mil internações e 20 mil mortes por ano.

Prêmios

A mobilização pela cidade continua até a próxima sexta-feira, 27, quando a Prefeitura irá premiar os cidadãos que mais eliminaram focos de proliferação do mosquito e as escolas que melhor elaboraram vídeo de divulgação de combate ao Aedes.



Desde o último dia 16, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou caçambas coletoras de materiais formadores de focos de vetor do mosquito nos bairros. Nesses pontos de coleta, equipes de agentes comunitários e de endemias entregaram cupons de sorteio aos cidadãos que descartavam os materiais que servem de criadouro do mosquito.



No próximo dia 27, sexta-feira, na Praça dos Estudantes, às 13 horas será o sorteio de 03 tabletes e 03 bicicletas para quem descartou materiais nas caçambas.



No mesmo dia e local também serão divulgados os vídeos finalistas e as escolas vencedoras do concurso cultural de prevenção e combate a dengue. Nesse concurso, todas as escolas de Aquidauana puderam participar inscrevendo um vídeo de no mínimo dois minutos e meio e no máximo 3 minutos, em que os alunos abordassem com criatividade os meios de prevenir à dengue e de combater o mosquito Aedes Aegypti.