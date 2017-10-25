Ponte velha pode se tornar Patrimônio Histórico do MS

Apesar dos problemas estruturais constamente noticiados, a Ponte Roldão de Oliveira, instalada entre os municípios de Aquidauana e Anastácio, poderá ser tombada e transformada em Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul. É o que prevê projeto de decreto legislativo apresentado pela deputada Antonieta Amorim (PMDB) durante a sessão plenária desta quarta-feira (25).

Pela proposta, será instituído o processo de tombamento e inscrição no Livro de Tombo do Estado. Para a parlamentar, será uma forma de preservar a ponte. "Ficará proibido, sob pena de multa de 100% do dano causado, a demolição, destruição ou mutilação, pintura, reparação, reforma, ampliação, modificação e qualquer obra necessária à conservação do monumento, sem prévia autorização do órgão estadual responsável pela guarda do patrimônio histórico do Estado", estabelece o projeto.

Conhecida como Ponte Velha e Ponte da Amizade, a Ponte Roldão de Oliveira é utilizada por motociclistas e pedestres de Aquidauana e Anastácio que precisam transitar entre as cidades diariamente. Foi construída sobre pilares de pedras, com lastro de madeira e parte da estrutura de ferro.