Ponte velha pode se tornar Patrimônio Histórico do MS

Símbolo de união
Ponte Roldão de Oliveira é utilizada por motociclistas e pedestres de Aquidauana e Anastácio que precisam transitar entre as cidades diariamente
Apesar dos problemas estruturais constamente noticiados, a Ponte Roldão de Oliveira, instalada entre os municípios de Aquidauana e Anastácio, poderá ser tombada e transformada em Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul. É o que prevê projeto de decreto legislativo apresentado pela deputada Antonieta Amorim (PMDB) durante a sessão plenária desta quarta-feira (25).
Pela proposta, será instituído o processo de tombamento e inscrição no Livro de Tombo do Estado. Para a parlamentar, será uma forma de preservar a ponte. "Ficará proibido, sob pena de multa de 100% do dano causado, a demolição, destruição ou mutilação, pintura, reparação, reforma, ampliação, modificação e qualquer obra necessária à conservação do monumento, sem prévia autorização do órgão estadual responsável pela guarda do patrimônio histórico do Estado", estabelece o projeto.
Conhecida como Ponte Velha e Ponte da Amizade, a Ponte Roldão de Oliveira é utilizada por motociclistas e pedestres de Aquidauana e Anastácio que precisam transitar entre as cidades diariamente. Foi construída sobre pilares de pedras, com lastro de madeira e parte da estrutura de ferro.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS