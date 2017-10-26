Asilo realiza jantar árabe com shows de dança para arrecadação de verba

Para arrecadar recursos, o Asilo São Francisco promove um Jantar Árabe com show de dança no próximo dia 11 de novembro, em Aquidauana. Fundado há 50 anos, a instituição atende 30 idosos, sendo 20 homens e 10 mulheres.

O local é simples, mas os idosos recebem todos os benefícios requeridos para a idade, como carinho, alimentação, acesso ao atendimento médico e a outros cuidados.Para manter o funcionamento de todos os serviços, a entidade depende de doações.

Para quem deseja ajudar e participar do evento, os ingressos já estão disponíveis, sendo R$ 50 o individual e R$ 80 para o casal. O jantar será servido no Salão de Festa da Loja Maçonica 33 Conquista e Integração.

Os interessados em realizar outra doação devem procurar o Asilo São Francisco, localizado na Rua Antônio Campello, n° 3.123, Bairro Exposição, ou pelo telefone (67) 3241-2338 para fazer a adesão.

(Matéria editada às 09h28)