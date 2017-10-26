Mulher é agredida com tapa no rosto e a ameaçada de morte por marido

Aquidauana
Fato ocorreu no Bairro Cristóvão III e, segundo a vítima, suspeito possui armas de fogo
Uma mulher de 37 anos foi agredida com tapa no rosto e ameaçada de morte pelo marido de 35 anos, nesta quarta-feira (25), no Bairro Cristóvão III, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 e no local encontrou a vítima escondida na casa de uma prima.
À polícia, a vítima relatou que sem motivo foi agredida a tapa pelo marido, que ainda a ameaçou de morte.
Com medo, a mulher teria procurado socorro na casa de uma prima e enquanto permaneceu na residência da familiar, o suspeito teria passado duas vezes em frente ao imóvel.
A vítima ressalta que marido possui armas. Suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado como vias de fato – violência doméstica e ameaça.
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