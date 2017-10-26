Operação continua e polícia autua mais 2 mototaxistas clandestinos em Aquidauana

A Operação contra a clandestinidade de taxistas e mototaxistas de Aquidauana, deflagrada no último dia 20 de outubro, flagrou mais dois homens, de 26 e 45 anos, trabalhando de forma ilegal. A fiscalização ocorreu nesta quarta-feira (25) em um ponto do Centro, do município.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, informando que sobre a ilegalidade dos motociclistas e no ponto da Rua Estevão A. Correa, constataram a informação.

Os dois foram flagrados na ilegalidade e o caso foi registrado como exercício ilegal de profissão ou atividade. A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia.

Operação

A Operação conjunta entre a Polícia Militar de Trânsito, setor de Trânsito Municipal e equipe da Policia Civil fiscaliza taxistas e mototaxistas de Aquidauana, foi deflagrada no último dia 20 de outubro. O objetivo é tirar de circulação trabalhadores irregulares e sem o alvará necessário. Com alvará vencido, um homem de 44 anos, que teve a identidade preservada, foi levado à delegacia.

O assessor especial de trânsito de Aquidauana, Gilberto Cruz, disse ao Jornal O Pantaneiro durante entrevista, que as fiscalizações desta quinta-feira não têm a intenção de coibir a atividade do taxista ou motoxistas, mas de impedir o trabalho clandestino.

“Foi dado prazo para a regularização e ainda assim insistem em trabalhar na clandestinidade. A categoria tem pago seus tributos ao município e quer que todos trabalhem legalizados. A operação iniciou hoje, mas vai continuar. Foi nos dado essa missão e ela será cumprida. Os motoristas de veículos utilizados para o transporte flagrados de forma inadequada também estão sendo conduzidos a delegacia de Polícia Civil”, disse Cruz.

Apenas 67 mototaxistas trabalham na legalidade , atualmente. Cruz explica que Aquidauan abriu 130 vagas para mototaxistas, houve o registro de 121 trabalhadores, restando nove vagas em aberto. Porém, com o início da operação, 54 trabalhadores que estavam legais tiveram os alvarás suspensos por falta de pagamento de tributos há mais de três anos. Já na classe dos taxistas, 97% estão legais.

Por volta das 9h, um mototaxista de 44 anos foi levado à delegacia por exercício ilegal da profissão. Ele foi flagrado na Rua Estevão Alves Correa, Centro, de Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava com alvará vencido desde dezembro de 2014, não podendo assim realizar tal atividade. O veículo e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estavam em dia.

Passageiros

Confira algumas dicas para não se complicar em caso de acidentes e garantir que um trabalhar legalizado não seja prejudicado:

- A placa da categoria aluguel (taxistas e mototaxistas) é de cor vermelha

- O capacete da categoria é amarelo

- A camiseta deve identificar o mototaxista ou deve ser utilizado o colete