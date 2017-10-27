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Alerta se confirma e temporal chega derrubando árvores em Aquidauana

Corpo de Bombeiros dividiu equipes para atender chamados no município e na rodovia

Daniele Valentin

Publicado em 27/10/2017 às 22:12

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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial de tempestade para esta sexta-feira (27) e o aviso incluiu Aquidauana e outros 67 municípios. A previsão se confirmou e o forte temporal que chegou na região pantaneira já derrubou diversas árvores.

Segundo o Cabo Casanova, do Corpo de Bombeiros, as equipes estão divididas para atender as rodovias no sentido Miranda e Campo Grande, além das ocorrências no município.

Até o momento já foram equipes já receberam diversos chamados para corte de árvores que não resistiram ao ventos e a corporação pede paciência da população, pois todos serão atendidos.

“Em princípio, as equipes atendem as prioridades, mas garante que toda a população será atendida.  A secretaria de obras já foi acionada”, disse.

Segundo o instituto, pode chover de 20 a 50 mm/h e há possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e árvores e de alagamentos é baixo.

Os municípios citados no alerta do Inmet são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranaíba, Paranhos, Paraíso Das Águas, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina

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