Búfalo escapa de propriedade e ataca morador em Aquidauana

Um homem de 51 anos teve a motocicleta danificada depois de ser atacado por um búfalo, na Rua 30 de Agosto, Estrada da Cancha, em Aquidauana. A vítima saía de sua chácara quando o animal veio em sua direção.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Rádiopatrulha foi acionada para averiguar a denúncia de que haveria um animal búfalo atacando pessoas na rua.

Uma das vítimas relatou à equipe que teve de fugir correndo quando o animal veio em direção. O búfalo ainda trompou na motocicleta Honda XRE 300 e danificou a carenagem e o pisca do lado direito.

Ainda segundo informações, o animal seria de propriedade de um morador da região. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais.