Búfalo escapa de propriedade e ataca morador em Aquidauana

Estrada da Cancha
Uma das vítimas relatou à PM que teve de fugir correndo quando o animal veio em direção
Um homem de 51 anos teve a motocicleta danificada depois de ser atacado por um búfalo, na Rua 30 de Agosto, Estrada da Cancha, em Aquidauana. A vítima saía de sua chácara quando o animal veio em sua direção.
Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Rádiopatrulha foi acionada para averiguar a denúncia de que haveria um animal búfalo atacando pessoas na rua.
Uma das vítimas relatou à equipe que teve de fugir correndo quando o animal veio em direção. O búfalo ainda trompou na motocicleta Honda XRE 300 e danificou a carenagem e o pisca do lado direito.
Ainda segundo informações, o animal seria de propriedade de um morador da região. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais.
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