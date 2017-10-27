Dupla se esfaqueia durante briga na rodoviária de Aquidauana

Lesão corporal dolosa
Dois homens de 26 e 40 anos foram levados à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana depois de uma briga terminar com facadas e golpes de canivete, nesta quinta-feira (26), no terminal rodoviário do Bairro Alto.
Conforme boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma briga que teria ocorrido na rodoviária. No local, a equipe se deparou com o jovem de 26 anos com um corte no dedo indicador direito, pois teria sido golpeado com um canivete. O homem de 40 anos apresentava duas lesões no antebraço direito.
Um canivete usado pelo homem de 40 anos foi localizado nas proximidades, mas a faca que teria sido usado pelo jovem de 26 anos não foi encontrada.
A dupla foi levada a delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato.
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