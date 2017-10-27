Ladrão ‘cara de pau’ é preso após 2 semanas furtando salgadinhos de conveniência

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (27) depois de mais de duas semanas praticando furtos a uma conveniência, na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme apurado pela reportagem, os furtos já estavam ocorrendo há cerca de duas semanas e os funcionários passaram a vigiar a situação. Nesta sexta-feira, o suspeito furtou dois esquines e fugiu de bicicleta no sentido a área central.

O dono da conveniência acionou a PM e acompanhou os militares na busca pelo suspeito.O homem foi encontrado próximo a estação, na Rua Bicharra Salamene. O suspeito tentou resistir a prisão, mas foi contido e levado até a Unidade da PM para o registro da ocorrência. Os esquines levados nesta manhã somavam R$ 8.