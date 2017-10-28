Após temporal, previsão é de chuva para o sábado e o domingo

O temporal da noite de ontem causou estragos em Aquidauana e região, mas o período chuvoso deve prosseguir neste sábado. De acordo com o Portal Clima Tempo, apesar de o dia ter amanhecido com sol entre nuvens, haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora.



As temperaturas oscilam entre 22°C e 34°C. Para amanhã, o tempo será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. As forças do vento não devem ultrapassar os 15 quilômetros por hora, e a temperatura varia de 21°C a 36°C.