Após temporal, previsão é de chuva para o sábado e o domingo

Aquidauana
Sábado amanhece com sol entre nuves, mas deve chover
O temporal da noite de ontem causou estragos em Aquidauana e região, mas o período chuvoso deve prosseguir neste sábado. De acordo com o Portal Clima Tempo, apesar de o dia ter amanhecido com sol entre nuvens, haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora.
As temperaturas oscilam entre 22°C e 34°C. Para amanhã, o tempo será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. As forças do vento não devem ultrapassar os 15 quilômetros por hora, e a temperatura varia de 21°C a 36°C.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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