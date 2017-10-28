Embriagado, motorista de camionete causa acidente, foge, mas acaba preso

Homem de 52 anos foi preso pela Polícia Militar ontem, depois de provocar acidente na Avenida Duque de Caxias, em Aquidauana, e tentar fugir. Embriagado, ele conduzia uma camionete Ford F-75, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, uma vítima acionou a PM alegando que teve seu veículo GM Corsa atingido na traseira pela uma camionete e que o condutor do veículo estaria aparentemente sob efeito de álcool. O autor conversou com o motorista do Corsa e pediu que ele o acompanhasse até uma oficina, pois arcaria com os danos.



Entretanto, durante o percurso até à oficina, o condutor da camionete desviou o percurso e fugiu. A PM fez rondas na região e o encontrou, novamente, transitando pela Duque de Caxias. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou correr e entrar em uma residência, mas acabou abordado. Diante do visível estado de embriaguez e da recusa do bafômetro, foi levado para a delegacia.