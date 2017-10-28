Temporal deixa rastro de destruição e bombeiros cortam árvores derrubadas

A madrugada deste sábado foi de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, após o temporal que deixou rastro de destruição no município e em Anastácio, ontem. Com apoio de unidades de Campo Grande, as equipes cortaram aproximadamente 30 árvores que, em razão dos ventos fortes, caíram dentro das cidades, bem como na BR-262, desde o rio Cachoeirão até o município de Miranda.



A entrada de Aquidauana, na Rua Teodoro Rondon, ficou completamente inundada. A fachada do Paulinho Veículos e nos fundos da Quatro rodas também houve danos. Na Vila Bancária, uma árvore de grande porte praticamente fechou a rua, impedindo acesso. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inment) havia alertado sobre risco de tempestade com ventos fortes e até granizo.



O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado para atender duas pessoas vítimas de acidente com moto na BR-262, pouco antes do Cachoeirão. Com apoio da Capital e de uma ambulância do município, as vítimas foram socorridas. Nem a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e nem os bombeiros deram detalhes sobre o acidente, mas a suspeita é de que tenha ocorrido em razão do tempo ruim e dos detritos na pista.