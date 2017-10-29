Morador do Bairro Alto tem casa furtada após passar 2 dias viajando

Aquidauana
Vítima retornou para casa neste sábado
Um idoso de 63 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana após percebeu furto em sua residência localizada no Bairro Alto. O morador viajou a Campo Grande na última quinta-feira (26) e retornou sábado.
Conforme o boletim de ocorrência, o idoso viajou para Campo Grande na quinta e retornou ontem. Como não havia arrombamento, a vítima só percebeu depois que haviam furtado objetos da varanda de sua casa. O caso foi registrado como furto.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS