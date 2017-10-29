Morador do Bairro Alto tem casa furtada após passar 2 dias viajando

Um idoso de 63 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana após percebeu furto em sua residência localizada no Bairro Alto. O morador viajou a Campo Grande na última quinta-feira (26) e retornou sábado.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso viajou para Campo Grande na quinta e retornou ontem. Como não havia arrombamento, a vítima só percebeu depois que haviam furtado objetos da varanda de sua casa. O caso foi registrado como furto.