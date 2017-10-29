Mulher é agredida e golpeada com socador de alho pelo marido na Vila Pinheiro

Aquidauana
Uma mulher de 55 anos foi agredida e golpeada com socador de alho pelo marido na noite de ontem, sábado (28), no Bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até o hospital, pois a vítima teria dado entrada com uma lesão na cabeça e que foram necessários cinco pontos no local lesionado.
Na unidade hospitalar, os militares constataram que a vítima teria sido lesionada pelo marido com um socador de alho. O homem foi preso em casa.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS