Turista de SP é multado por captura ilegal de peixes no rio Aquidauana

Espécie Jaú
Pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado
Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou um pescador, de 68 anos, por capturar pescado abaixo da medida permitida por lei. A autuação ocorreu durante fiscalização preventiva à pesca predatória durante a operação pré-piracema.
O infrator havia capturado um exemplar de pescado da espécie jaú, pesando 9 kg. O pescado e dois molinetes com varas foram apreendidos.
O idoso é residente em Itaí (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 900. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.
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