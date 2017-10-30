Segunda terá céu encoberto e previsão de chuva à noite

Previsão do tempo
Temperaturas em Aquidauana e região variam entre 24°C e 31°C
Desta segunda-feira (30) até amanhã, terça-feira (31), os dias começam com pouca nebulosidade, mas com previsão de chuva para os períodos da tarde e noite, apesar da diminuição da instabilidade. As temperaturas em Aquidauana e região variam entre 24°C e 31°C.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia segue com sol entre nuvens e fica totalmente encoberto à noite. A umidade relativa do ar varia entre mínima de 62% e máxima de 92%.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS