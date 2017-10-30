Segunda terá céu encoberto e previsão de chuva à noite

Desta segunda-feira (30) até amanhã, terça-feira (31), os dias começam com pouca nebulosidade, mas com previsão de chuva para os períodos da tarde e noite, apesar da diminuição da instabilidade. As temperaturas em Aquidauana e região variam entre 24°C e 31°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia segue com sol entre nuvens e fica totalmente encoberto à noite. A umidade relativa do ar varia entre mínima de 62% e máxima de 92%.