Acidente entre moto e camionete deixa jovem ferida no Bairro Alto

Jovem de 22 anos ficou ferida em acidente entre moto e camionete ocorrido no final da tarde desta terça-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na perna direita, e encaminhada ao pronto-socorro.



Conforme apurado, a jovem estava em uma Honda Biz e seguia pela Rua Francisco de Castro, quando ao chegar no cruzamento com a Rua Bichara Salamene, foi atingida pela camionete Toyota Hilux conduzida por um idoso de 71 anos.



Conforme apurado, a vítima estava parada no cruzamento com a preferencial, entretanto, a suspeita é de que o motorista da camionete não a tenha visto por conta do sol, resultando na colisão. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e todos os envolvidos e veículos estavam com a regulamentação em dia.