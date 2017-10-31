Aquidauanense é convocada para Seleção de Vôlei Infanto Juvenil de MS

A atleta aquidauanense Karolina Tiemi Tetsuya Santos, de 14 anos, foi convocada a compor a Seleção de Mato Grosso do Sul Infanto Juvenil, após participação no Campeonato Brasileiro de Seleções, que aconteceu em maio na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

A adolescente participou da seleção, que é realizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e Federação Carioca de Voleibol, no período de 19 a 25 de Outubro, em princípio, para compor o time que estava na 2ª divisão.

Porém, ainda neste ano, a equipe de Mato Grosso do Sul ficou na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, subiu para a 1ª divisão do vôlei e deve disputar com equipes de ponta no Brasileiro de 2018.

Karol tem 14 anos, mas completa 15 anos no próximo dia 11 de novembro. A atleta joga pelo time do Instituto Educacional Falcão, onde também estuda. No mês de setembro, a adolescente disputou o Campeonato Estadual pela cidade de Ponta Porã, sendo campeã e classificada como melhor atleta.