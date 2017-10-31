Missão chega ao fim e Aquidauana recebe militares que atuaram na Operação Rio Preto

Os militares lotados em Aquidauana enviados para a Operação Rio Preto, que recuperou a ponte da divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará, serão recebidos nesta quarta-feira (1º) após missão cumprida e encerramento da operação. A estrutura recuperada havia sido arrastada pela enxurrada e está localizada entre os municípios de Alô Brasil e Confresa.

Os militares iniciaram a missão em 13 de abril, com o deslocamento de um comboio de 25 veículos, dentre viaturas e equipamentos de Engenharia, que percorreram mais de 1.600 quilômetros, sendo necessários quatro dias de viagem.

A obra teve o objetivo de reestabelecer o tráfego na rodovia BR-158, importante eixo de escoamento da safra nacional. O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) concluiu, no dia 29 de abril, a montagem de uma ponte LSB de 160 pés (48,77 m) de extensão, classe 80.

A ponte está localizada entre os municípios de Alô Brasil e Confresa, localizados próximos à divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará.

Para tanto, o 9º BE Cmb contou com apoio logístico, de comunicações e de segurança de organizações militares do Comando Militar do Oeste (CMO), destarte o 9º Grupamento Logístico. Foram mobilizados quatro contingentes em um total de 191 militares.

A Operação Rio Preto foi coordenada pelo 3º Grupamento de Engenharia e teve o apoio essencial da Superintendência do DNIT no Estado do Mato Grosso, que construiu um desvio provisório, permitindo, ao efetivo de 58 militares, condições adequadas de trabalho.

A recepção dos militares que retornam após a missão cumprida será realizada no portão lateral da unidade, com a presença dos prefeitos de Aquidauana e Anastácio.

Um coquetel será servido aos presentes e haverá apresentação de um vídeo institucional da Operação Rio Preto. O evento será aberto ao público no portão lateral – 9º BE Cmb – Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto.