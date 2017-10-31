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Saúde e social

Projeto leva ações sociais para aldeias indígenas da região

Profissionais voluntários especializados visitam as aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco

Renan Nucci

Publicado em 31/10/2017 às 16:50

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O projeto foi criado pela equipe de Saúde da Aldeia Buritizinho com apoio das lideranças e comunidades  das Aldeias Limão Verde córrego Seco. O Projeto Saúde em Ação vai beneficiar indígenas de Aquidauana e região. No próximo dia 15 de novembro, profissionais voluntários especializados visitam as aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco, oferecendo atendimento na área de saúde e social, com orientações pedagógicas e, principalmente, prevenção de suicídio.


Segundo Nizaldir, a iniciativa foi idealizada em virtude de dois casos de suicídios ocorridos neste ano na Aldeia Limão Verde, e o aumento de novos casos de tentativas de jovens e adolescentes. A ação será realizada das 8 horas às 16 horas, com atendimentos básicos de saúde com profissionais e estagiários de : enfermagem, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos e dentistas. Na área social com: cabeleireiros, manicure, maquiadores, educador físico e atividades recreativas para as crianças.


A programação será aberta com duas palestras, uma de prevenção a suicídios e outra de valorização da vida. Ambas serão ministradas por profissionais capacitados, voltadas para jovens e adultos, exceto para as crianças que estarão em atividades especificas para elas com pessoas voluntárias que realizarão atividades como desenhos, pintura, musiquinhas, brincadeiras, pintura facial, entre outras atividades para entretê-las. 

Após o encerramento das palestras serão abertos os atendimentos específicos acima citados, que serão separados por área e o participante pode optar pelos atendimentos de sua preferência e necessidade. 
 

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