Após entrave de dez anos, prefeitura adquire e regulariza a área do 'Baixadão’

Foi assinada na tarde de ontem, 30, a escritura que repassa ao Município de Aquidauana a área total do ‘Campo do Baixadão’, localizado no Bairro Guanandi. A área compreende cerca de seis terrenos que eram de propriedade particular e foram adquiridos pela prefeitura de Aquidauana mediante uma ação do prefeito Odilon Ribeiro em atender uma demanda antiga dos moradores e desportistas do bairro Guanandi, que há mais de 50 anos utilizam a área para realizar atividades desportivas, porém o local era inviabilizado de receber melhorias e investimentos porque o município não tinha a posse definitiva.



O tradicional ‘Campo do Baixadão’ sedia semanalmente jogos amadores, recebe times locais e até de outras cidades para competições amistosas de futebol. Militares do Corpo de Bombeiros também utilizam o campo para atividades de treinamento físico. Igrejas e associações reúnem crianças e famílias em atividades desportivas e gincanas no amplo e bem localizado ‘Campo do Baixadão’.



Assim, ciente da importância do Campo do Baixadão para os moradores e desportistas da cidade, a Administração Municipal trabalhou na esfera jurídica para a regularização da área e aquisição para o Município. O registro de aquisição da área foi assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro e pelo secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli, na presença do juiz de Direito, Dr. Luiz Felipe, que era o proprietário da área, do presidente da Associação de Moradores do Bairro Guanandi, Odilson Ortiz e do procurador jurídico da prefeitura, Heber Seba.



O vereador licenciado e secretário Wezer Lucarelli disse: "Há dez anos na Câmara Municipal tenho lutado por meios para a regularização da área do Campo do Baixadão. Agora, estamos muito felizes e gratos ao prefeito Odilon que cumpre mais um compromisso da administração municipal, atendendo essa reivindicação de aquisição da área e, com isso, podemos anunciar esse presente para a comunidade do Bairro Guanandi”.



“Todos os desportistas de Aquidauana podem participar ali no campo, porque agora ele é nosso, é do Bairro Guanandi. Essa área é tão importante para o nosso bairro, é uma conquista dos moradores do Bairro Guanandi, que só foi possível porque tivemos o comprometimento do prefeito Odilon e do vereador Wezer. Eles não mediram esforços para atender a comunidade do Guanandi e sabemos que ali mais benefícios a prefeitura levará para a comunidade”, afirmou Odilson Ortiz, presidente da Associação de Moradores do Guanandi.