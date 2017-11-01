Após ser barrado por fiscalização, mototaxista reabre ponto

Fechado há uma semana, o ponto de mototáxi da Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi reaberto nesta quarta-feira. O mototaxista Elson Quadros Leite, de 45 anos, conseguiu autorização legal para exercer a profissão, depois de fazer curso de qualificação e retirar alvará. Por enquanto, é o único do ponto que está legalizado.



Na semana passada, ele foi notificado pela fiscalização e obrigado a paralisar as atividades. Ele conta que ficou frustrado, porque já estava com toda a burocracia necessária em andamento. Na ocasião, já havia concluído o curso preparatório e esperava apenas a chegada do certificado, para que assim pudesse requisitar o alvará de funcionamento.



"Fiz o curso em setembro e estávamos esperando o certificado. Agora já consegui o que precisava, falta apenas a chegada da placa vermelha para a moto, mas já tenho autorização provisória para trabalhar", disse ele, que investiu cerca de R$ 500 no processo. "É muita coisa para a gente que ganha pouco, mas era preciso", completou.