Delícias culinárias com bocaiúva, artesanato e Geraldo Espíndola hoje

Pela primeira vez na região, um fruto do cerrado tão popular entre os sul-mato-grossenses será o protagonista de uma festa cultural e gastronômica, é o Festival da Bocaiúva, em Aquidauana.



O 1º Festival da Bocaiúva será realizado hoje, 1º de novembro, a partir das 18 horas, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana, como parte das comemorações dos 125 anos de Aquidauana e 40 anos de Mato Grosso do Sul, numa iniciativa da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fundact) e com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura de MS.



Conforme explicou o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, o festival tem o objetivo de disseminar o uso da bocaiúva no preparo de alimentos, apresentando e comercializando diversos pratos preparados com a farinha obtida a partir da polpa deste fruto. “Além de trazer lazer e entretenimento à população local e turistas que visitam nosso município, apresentando diversas atividades e expondo os artesanatos confeccionados pelos artistas locais, o evento traz uma diversidade de cardápio na praça de alimentação e, sobretudo, na música com um grande show de Geraldo Espíndola, um ícone da música sul-mato-grossense”, completou o diretor Humberto Torres.



A farinha da bocaiúva já é muito bem comercializada na Casa do Artesão de Aquidauana e no Posto Pioneiro, na BR 262, atraindo o paladar dos mais exigentes consumidores locais e turistas, que adquirem a farinha e disseminam o seu sabor pelo mundo a fora. O festival também é realizado com a missão incentivar o turismo gastronômico e de eventos no município, fomentar a geração de renda por meio da produção sustentável e comercialização de alimentos e artesanatos a base de bocaiúva.



A Casa do Artesão, que fica na Praça dos Estudantes, funciona no período diurno, mas estenderá seu atendimento também à noite para o festival. Ali estarão concentrados a maioria dos produtos a base de bocaiuva para serem comercializados e expostos ao público.



O festival também contará com praça de alimentação, bancas de artesanato e no palco da concha acústica, a música regional irá dar o tom festivo no centro de Aquidauana, com apresentação do cantor Geraldo Espíndola, celebridade musical de Mato Grosso do Sul e dos talentos artistas locais: Rangel Castilho, Grupo Anastadance, Banda Marcial Gerson Rufino, da Escola CEJAR e apresentação de capoeira e do grupo de dança da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana.



Dentre as delícias culinárias a base de bocaiúva que o público poderá experimentar e se deliciar no festival estão: bolos, castanha, licor, pudim, biscoito, polpa e farinha de bocaiúva. A bocaiuva é muito utilizada na alimentação para homens e animais por ser rica em vitaminas. Ela é base de vários outros alimentos preservando seu sabor e aroma marcantes, como os famosos picolés e sorvete de bocaiúva. O fruto está em sua época de colheita, muito fácil de ser encontrado no cerrado entre os meses de setembro e dezembro.



Na programação do festival também haverá na abertura a mesa redonda com debates sobre a bocaiúva e sua riqueza nutricional e comercial, em que participarão: Flávio Aristone, professor da UFMS de Campo Grande, o artesão Lourival da Silva Santos, da Casa do Artesão de Aquidauana e o coletador e produtor bocaiuva em Nova Andradina, Helbert Franciano Costa Duarte.

Geraldo Espíndola É campo-grandense de nascença, é compositor, músico e cantor de renome no cenário da música popular brasileira, sendo um dos grandes representantes da MPB de Mato Grosso do Sul. Sua carreira profissional na música começou aos 15 anos, em 1967, quando cantava e tocava violão e guitarra numa banda de nome insólito: Bizarros, Fetos e Paraquedistas de Alfa Centauro, na qual tinha como companheiros Paulo Simões, James Dalpoggeto, Maurício Almeida, João Vaca-Louca e Mário Márcio. Foi também nessa época que Espíndola compôs sua primeira canção, “A Flor do Meu Jardim”. Geraldo Espíndola teve canções gravadas por cantores e músicos de prestígio nacional, como Tetê Espíndola, Alzira Espíndola, Almir Sater, Lecy Brandão, Gilberto Correa, José Augusto, Raça Negra e a dupla João Pedro & Cristiano. Aos 46 anos de carreira, Geraldo Espíndola retorna à Aquidauana para emocionar o público com inesquecíveis canções, dentre elas, a famosa “Vida Cigana”, regravada mais 120 vezes.