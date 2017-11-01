"Finados" é dia de visitar quem se foi e também é oportunidade de lucro

A expectativa da administração é de que duas mil pessoas passem pelo cemitério municipal de Aquidauana nesta quinta-feira, 1º de novembro, Dia de Finados. O feriado é oportunidade para que algumas pessoas possam homenagear entes queridos que se foram, mas também para que outras obtenham lucro.



João Carlos Cardoso dos Santos, de 62 anos, é um dos exemplos. Há 40 anos ele fatura com a limpeza de túmulos. Apesar de o movimento ter caído neste ano, em comparação com anos anteriores, a atividade ainda traz benefícios. Em média, ele cobra R$ 50 por cada túmulo. "Começo uns 20 dias antes. Até agora foram 30 túmulos, mas em outros anos cheguei a limpar 80. Às vezes até recusava serviço, porque não ia dar conta", disse.



Por sua vez, Felipa de Oliveira, 66, aproveita a data para comercializar flores de plástico. O arranjo mais simples sai por R$ 3. Além disso, ela também oferece salgado. "O dia bom é amanhã. Chego bem cedo e acho que vou vender tudo. É difícil ficar alguma [flor] para trás", disse a idosa, que já preparava seu espaço para as vendas.



Segundo Daniel Cozer, responsável pela gestão do cemitério, a prefeitura iniciou a limpeza há duas semanas, cortando o mato, removendo entulhos, renovando a pintura e reformando túmulos danificados. Duas mil pessoas devem comparecer. "Está tudo pronto para o dia de visitas que começa com a missa às 7 horas".

