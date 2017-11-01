Internada em Campo Grande, dona Marina morreu na manhã de hoje

Faleceu na manhã desta quarta-feira, no Hospital El Kadri, em Campo Grande, a aquidauanense Marina Vitorino da Silva, de 67 anos. Ela completaria 68 anos no próximo dia 9. Segundo familiares, dona Marina era paciente renal crônica e tratava diabetes. Por volta das 08h45, não resistiu ao tratamento. O velório começa hoje a partir das 19 horas, na Capela da Pax, e o sepultamento deve ocorrer amanhã, às 9 horas, no cemitério municipal.