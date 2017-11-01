Peão desaparecido em área rural diz ter sofrido ataque de jacaré

Caso Solucionado
O burro em que o homem estava montado se assustou com a investida repentina do animal
O peão desaparecido na última segunda-feira (30) na área rural do município de Aquidauana foi encontrado e relatou à polícia que sofreu um ataque de um jacaré no momento em que estava indo encontrar os demais colegas de comitiva.
De acordo com seu relato, o burro em que estava montado, após a investida do animal pantaneiro, se assustou e fugiu pelo mato, deixando-o sem condução e em um local desconhecido, por isso a demora para que conseguisse encontrar novamente o seu trajeto ou até mesmo qualquer um de seus colegas, que iniciaram as buscas por ele logo após notarem o seu desaparecimento.
O homem é funcionário da Fazenda Santana, localizada na altura do KM 95 da BR-419.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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