Peão desaparecido em área rural diz ter sofrido ataque de jacaré

O peão desaparecido na última segunda-feira (30) na área rural do município de Aquidauana foi encontrado e relatou à polícia que sofreu um ataque de um jacaré no momento em que estava indo encontrar os demais colegas de comitiva.

De acordo com seu relato, o burro em que estava montado, após a investida do animal pantaneiro, se assustou e fugiu pelo mato, deixando-o sem condução e em um local desconhecido, por isso a demora para que conseguisse encontrar novamente o seu trajeto ou até mesmo qualquer um de seus colegas, que iniciaram as buscas por ele logo após notarem o seu desaparecimento.

O homem é funcionário da Fazenda Santana, localizada na altura do KM 95 da BR-419.