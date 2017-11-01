Prefeitura de Aquidauana terá ponto facultativo no dia 03 de novembro

A administração municipal informa a população em geral que por força do decreto 199/2017, fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 03/11/2017, retornando as atividades normais no dia 06 de novembro de 2017.

De acordo com o decreto, excetuam-se dos efeitos do presente Decreto, as atividades consideradas essenciais e aquelas que, por sua natureza, não permitem paralisação, bem como ainda aquelas que os Secretários Municipais entenderem necessárias.

As escalas de trabalho dos servidores públicos, cujos serviços ficam excetuados dos efeitos deste Decreto, serão de inteira responsabilidade dos Secretários.