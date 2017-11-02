Festival de Pastel é promovido em prol de tratamento para Conselheiro de Saúde de Aquidauana

Solidariedade
O evento beneficente será realizado no dia 19 de novembro
No dia 19 de novembro, será realizado o Festival de Pastel Beneficente em prol do tratamento de saúde do Sr. Walter Barbosa, que atua como Conselheiro de Saúde de Aquidauana há quase 20 anos.
Ele também foi Militar da Reserva do 9º BEC, Chefe do Detran-MS na época do governo do Zeca do PT, Juiz de Paz e Conselheiro Anti-Drogas do município.
O evento terá início às 10h e irá até 14h, conforme previsto no convite. Ao adquirí-lo, a pessoa terá direito a 10 pastéis por apenas R$10,00.
A retirada dos pastéis deverá ser feita na Rua Antônio João, 1.110, no B. Alto, ao lado da Igreja dos Mórmons.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS