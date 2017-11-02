Festival de Pastel é promovido em prol de tratamento para Conselheiro de Saúde de Aquidauana

No dia 19 de novembro, será realizado o Festival de Pastel Beneficente em prol do tratamento de saúde do Sr. Walter Barbosa, que atua como Conselheiro de Saúde de Aquidauana há quase 20 anos.

Ele também foi Militar da Reserva do 9º BEC, Chefe do Detran-MS na época do governo do Zeca do PT, Juiz de Paz e Conselheiro Anti-Drogas do município.

O evento terá início às 10h e irá até 14h, conforme previsto no convite. Ao adquirí-lo, a pessoa terá direito a 10 pastéis por apenas R$10,00.

A retirada dos pastéis deverá ser feita na Rua Antônio João, 1.110, no B. Alto, ao lado da Igreja dos Mórmons.