Grupo Adventista oferece abraço de conforto para quem perdeu algum ente querido

Conforto
Clube Raio do Sol existe há 50 anos e, em Aquidauana, iniciou as atividades em 2017
Em frente ao cemitério municipal de Aquidauana, uma cena chama a atenção: um pequeno grupo da Igreja Adventista oferece abraço de conforto para todas as pessoas que saem do cemitério após terem visitado algum ente querido.
O grupo é um Clube de Aventureiros chamado Raio de Sol, que trabalha com crianças de 06 a 09 anos. Conforme apurado pela reportagem, ele procura trabalhar a base espiritual, de relacionamento entre famílias, o convívio social. A responsável pelo grupo no local afirmou que eles fazem várias atividades, como acampamentos, e precisam cumprir requisitos, como cuidado com a saúde, com os animais e com o próximo.
"Hoje, nós viemos aqui porque queremos estender o nosso apoio espiritual e solidário, porque é uma data difícil para todos que perderam um ente querido. Por isso, nós distribuímos abraços grátis, na esperança de que isso traga conforto para este momento que é complicado para quem já teve a infelicidade de perder alguém", explicou.
No local, o grupo também está distribuindo livros que falam sobre a esperança nos dias de hoje.
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