Grupo Adventista oferece abraço de conforto para quem perdeu algum ente querido

Em frente ao cemitério municipal de Aquidauana, uma cena chama a atenção: um pequeno grupo da Igreja Adventista oferece abraço de conforto para todas as pessoas que saem do cemitério após terem visitado algum ente querido.

O grupo é um Clube de Aventureiros chamado Raio de Sol, que trabalha com crianças de 06 a 09 anos. Conforme apurado pela reportagem, ele procura trabalhar a base espiritual, de relacionamento entre famílias, o convívio social. A responsável pelo grupo no local afirmou que eles fazem várias atividades, como acampamentos, e precisam cumprir requisitos, como cuidado com a saúde, com os animais e com o próximo.

"Hoje, nós viemos aqui porque queremos estender o nosso apoio espiritual e solidário, porque é uma data difícil para todos que perderam um ente querido. Por isso, nós distribuímos abraços grátis, na esperança de que isso traga conforto para este momento que é complicado para quem já teve a infelicidade de perder alguém", explicou.

No local, o grupo também está distribuindo livros que falam sobre a esperança nos dias de hoje.