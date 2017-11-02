Homem é encontrado morto em chácara do assentamento Indaiá

Aquidauana
Polícia Civil investiga o caso
Francisco da Silva Costa, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, em um lote do assentamento Indaiá, na zona rural de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho acionou a Polícia Civil depois de chegar na chácara da vítima e encontrá-la caída ao solo, sem sinais vitais.
Não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. Os investigadores estiveram no local e recolheram o corpo para análises. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS