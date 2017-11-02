Homem é encontrado morto em chácara do assentamento Indaiá

Francisco da Silva Costa, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, em um lote do assentamento Indaiá, na zona rural de Aquidauana.



De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho acionou a Polícia Civil depois de chegar na chácara da vítima e encontrá-la caída ao solo, sem sinais vitais.



Não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. Os investigadores estiveram no local e recolheram o corpo para análises. O caso foi registrado como morte a esclarecer.