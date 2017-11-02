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Dia de Finados

Mesmo durante feriado, alguns túmulos no cemitério municipal permanecem depredados

Funcionário da administração do Cemitério Municipal de Aquidauana fala sobre casos

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 11:47

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No Cemitério Municipal de Aquidauana, uma cena frequente: túmulos quebrados mesmo durante o Dia de Finados, quando, geralmente na véspera, o cemitério passa por um mutirão de organização e limpeza para receber as visitas.

De acordo com o administrador do local, Daniel Coser, de 57 anos, mesmo os túmulos dentro da propriedade e, consequentemente, sob os cuidados de seus funcionários, esse tipo de manutenção geralmente deve ser feito pela própria família. "Eles vem com os pedreiros e ajudantes deles para arrumar isso, mas algumas famílias pedem para que a gente arrume e nós também podemos fazer esse serviço", pontuou.

Sobre as gavetas, o administrador fez seu comentário. "Se acontecer de quebrar uma tampa, aí a responsabilidade é totalmente nossa. Nós trocamos, fazemos uma nova e colocamos no lugar daquela danificada para manter o cadáver", explicou.

Durante a entrevista, ele ainda afirmou que, a partir da próxima sexta-feira (03), começam algumas novas reformas para que, no ano que vem, os danos causados por vândalos ou até mesmo pelo tempo já estejam menores. "Amanhã nós já começamos com as obras", finalizou.

 

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