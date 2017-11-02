Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 00:04

Buscar

Últimas notícias
X

No Dia de Finados, população vai ao cemitério visitar quem já se foi e reafirmar a própria fé

Pelo menos duas mil pessoas deverão visitar seus entes queridos neste feriado

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No Dia de Finados, celebrado em 02 de novembro, a expectativa é de que pelo menos duas mil pessoas passem pelo cemitério ao decorrer do dia. Pela manhã, vários fiéis caminharam entre os túmulos para visitar quem já se foi e até mesmo para reafirmar a própria fé.

Também no período matutino, foi celebrada a Santa Missa pelo Padre Thiago Machado, que contou com a presença de diversas pessoas que, em Deus, encontram o conforto para lidar com a perda de entes queridos, sejam familiares ou até mesmo antigos amigos. 

Lamentações

Além da dor da perda, no cemitério é possível encontrar quem se lamenta pela falta de bom senso e cuidado com os túmulos.

Homem entrevistado pela equipe de reportagem afirmou que, ainda ontem, foi até o local para colocar um novo "puxador" na gaveta de sua madrasta e que hoje, voltando, já haviam roubado o objeto. "Esse é um País que não dá pra entender. Em menos de 24 horas roubaram o túmulo dela", disse, chateado com a situação.

O feriado é tido como uma das principais oportunidades do ano para homenagear aqueles que não estão mais entre nós - ao menos, não fisicamente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo