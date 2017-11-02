No Dia de Finados, população vai ao cemitério visitar quem já se foi e reafirmar a própria fé

No Dia de Finados, celebrado em 02 de novembro, a expectativa é de que pelo menos duas mil pessoas passem pelo cemitério ao decorrer do dia. Pela manhã, vários fiéis caminharam entre os túmulos para visitar quem já se foi e até mesmo para reafirmar a própria fé.

Também no período matutino, foi celebrada a Santa Missa pelo Padre Thiago Machado, que contou com a presença de diversas pessoas que, em Deus, encontram o conforto para lidar com a perda de entes queridos, sejam familiares ou até mesmo antigos amigos.

Lamentações

Além da dor da perda, no cemitério é possível encontrar quem se lamenta pela falta de bom senso e cuidado com os túmulos.

Homem entrevistado pela equipe de reportagem afirmou que, ainda ontem, foi até o local para colocar um novo "puxador" na gaveta de sua madrasta e que hoje, voltando, já haviam roubado o objeto. "Esse é um País que não dá pra entender. Em menos de 24 horas roubaram o túmulo dela", disse, chateado com a situação.

O feriado é tido como uma das principais oportunidades do ano para homenagear aqueles que não estão mais entre nós - ao menos, não fisicamente.